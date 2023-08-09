ترامب يرقص أمام مؤيديه ويصف الاتهامات الموجهة ضده بروث البقر.. شاهد

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه قد يُجبر على الخروج من الحملة الانتخابية للدفاع عن نفسه ضد التهم الجنائية التي يوجهها المدعون الفيدراليون والولاية، حيث توقع أنه قد يواجه لائحة اتهام رابعة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وفي خطاب ألقاه في حملته الانتخابية يوم الثلاثاء في صالة ألعاب رياضية تابعة لمدرسة ثانوية في جنوب نيو هامبشاير، وهي ولاية حرجة في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين لعام 2024، انتقد الرئيس السابق المحاصر قانونًا خصومه السياسيين ووزارة العدل، متوعدًا بالانتقام من "الدولة العميقة" إذا كان يعود إلى البيت الأبيض العام المقبل.

بايدن سياسي فاسد

وفتح النار على الاتهامات الأخيرة الموجهة ضده والتي تتهمه بالتآمر على دولة الولايات المتحدة من خلال محاولاته عرقلة تسليم السلطة وتشجيع مؤيديه على اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير 2021، واصفة إياها بأنها “روث عجول البقر” (كلمة إنجليزية مسيئة تعادل هراء في اللغة العربية).

وتابع: "كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد، جو بايدن، أن يعرضني على المحاكمة خلال حملة انتخابية فزت بها كثيرًا، لكن مع ذلك أجبرني على إنفاق الوقت والمال بعيدًا عن مسار الحملة من أجل محاربة الاتهامات المزيفة".

وقال ترامب إنه قد يتعين عليه أن يقول، "آسف، لن أتمكن من الذهاب إلى ولاية أيوا اليوم، لن أتمكن من الذهاب إلى نيو هامبشاير اليوم لأنني أجلس في قاعة المحكمة بسبب هراء". وردد الحشد بترديد: "هراء! هراء!".

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