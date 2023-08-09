قصف أوكراني يُنهي حياة شخص ويُصيب 6 آخرين في غوركوفسكي

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، "فياتشيسلاف غلادكوف"، عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين نتيجة قصف أوكراني لبلدة غوركوفسكي، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام" أن "بلدة غوركوفسكي بمنطقة غريفورون الحضرية قد تعرضت للقصف من قبل القوات الأوكرانية، حيث انفجرت 5 قذائف في وسط البلدة بجوار المدرسة، ما تسبب بمقتل شخص جراء إصابته بشظايا قاتلة، فيما أصيب أربعة آخرون، من بينهم ثلاثة جرحوا بشظايا في الأطراف السفلية وامرأة أصيبت بشكل طفيف".

الخدمات التشغيلية والطوارئ

وأضاف حاكم مقاطعة بيلغورود أن سيارات الإسعاف تعمل على نقل الضحايا إلى المستشفيات، فيما يتواجد في موقع الاستهداف رئيس المنطقة، غينادي بونداريف، والخدمات التشغيلية والطوارئ، مؤكدا أن العمليات جارية.

من ناحية أخرى، أُصيب 25 شخصًا في انفجار مصنع "زاغورسك"، يتلقون العلاج حاليًا في مستشفى مدينة سرغييف بوساد، فيما تُوجد بينهم 6 حالات خطيرة، حسبما أفادت وزارة الصحة الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

ولفتت الوزارة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في مكان الحادث.

وأكدت الوزارة إشراك 26 فريقا متنقلا ومروحيتين للقيام بجميع الإجراءات الطبية اللازمة.

وتعمل حاليا 4 ألوية من المركز الإقليمي لطب الكوارث بضواحي موسكو في مكان الحادث.

مستودع للألعاب النارية

يُذكر أن انفجارا ضخما سجل في مصنع "زاغورسك" للبصريات التقنية، في مدينة سرغييف بوساد بضواحي موسكو، نهار اليوم، حيث أوضحت التحقيقات أنه وقع في مستودع للألعاب النارية، استأجرته شركة خاصة داخل المصنع.