كنيسة القديس أثناسيوس بمدينة نصر تبدأ نهضة العذراء

بدأت منذ قليل، كنيسة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي التابعة للاقباط الارثوذكس في مدينة نصر، فعاليات نهضة صوم العذراء مريم.

استهل الطقوس القبطية للقداس الإلهي خورس الشمامسة وتمجيد السيدة البتول أم مريم وسط مشاركة كبيرة ومن أحبار وكهنة وشعب الكنيسة.

السيدة العذراء

يعتبر هذا اللقاء ضمن فعاليات "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين الماضي ويستغرق 15 يمًا متضمنة اقامة نهضة روحية في جميع الكنائس القبطية ويختتم 22 أغسطس الجاري باقامة عيد روحي للعذراء.

تجلي السيدة العذراء في كنيسة الزيتون بالقاهرة

ويعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة خاصة لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير شخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهية القوة بالله والعقيدة.