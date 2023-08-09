الدوري الإسباني.. خيتافي بشعار الهروب من القاع وهبوط مبكر يطارد الفريق رغم 11 صفقة

تنطلق منافسات الدوري الإسباني يوم الجمعة المقبل، ويستعد فريق خيتافي للموسم الجديد بشكل مختلف على أمل أن لا يتعرض لعدد مرات الهزيمة في الثلاثة مواسم الأخيره بالليجا والتي كان قريب فيها من الهبوط لكنه ينجح في البقاء بالجولة الأخيره.

يفتتح خيتافي الموسم الجديد من الدوري الإسباني بلقاء برشلونة المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري، ويخوض الأزولنيس موسم صعب سيعاني فيه مبكرًا من الهبوط بسبب الأزمة المالية التي يعاني من الأزرق.

خيتافي في الدوري الإسباني أخر 3 مواسم

في موسم 2020-2021 احتل المركز الـ 15 برصيد 38 نقطة بفارق 4 نقاط عن نادي ويسكا الهابط لدوري الدرجة الثانية، وفي موسم 2021-2022 كان في المركز الخامس عشر أيضًا برصيد 39 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن غرناطة الهابط للدرجة الأدنى.

وفي الموسم الماضي 2022-2023 انهى خيتافي الدوري الإسباني في المركز الخامس عشر من الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن بلد الوليد الهابط للدوري الأدنى.

أول 10 مباريات لـ خيتافي في الدوري الإسباني

سيخوض خيتافي معركه في النصف الأول من مباريات الدوري الإسباني الذي سيواجه فيه أندية برشلونة وريال مدريد وفياريال وريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو وسيلتا فيجو.

الأزمة المالية مع تراجع مستوى الفريق في المواسم الثلاثة الأخيره تنذر بهبوط مبكر لـ"لأزرق الداكن" في الموسم الجديد، خاصة مع المواجهات الصعبة التي يفتتح بها الموسم.

11 صفقة ما بين قادم وراحل في خيتافي

وبالرغم من 11 صفقة داخلت وخرجت من النادي ما بين لاعب جيد قادم ولاعب بمستوى ضعيف راحل، يظل الأزولنيس قريب من الهبوط في النسخة المقبلة من الدوري الإسباني.

تعاقد خيتافي مع 5 صفقات قبل بداية الموسم الجديد وضم كل من عمر الديريتي وبورتو وجاستون الفاريز وسيرجي التيميرا ودانييل فوزاتو، في حين رحل عن صفوف الفريق 6 لاعبين وهم جونزالو فيار وجوردان أمافي ومنير الحدادي وخوانمي لاتاسا ودييجو كوندي وجاكوب يانتكو.