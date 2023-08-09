كنيسة القديس أنطونيوس تستضيف الاجتماع العام غدًا

تستضيف كنيسة القديس أنطونيوس الكبير مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس في المنيا، غدًا الخميس، فعاليات الاجتماع العام في تمام الساعة السابعة مساءً.

يترأس نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، فعاليات اللقاء الذي يتخلل عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخورعشية، وإقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم وكلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل.

القى الأنبا مكاريوس العظة الروحية الاسبوع الماضي بعنوان "العشرة مع الله"، وعادة يأخذ هذا اللقاء هذا الطابع الإيماني منذ سنوات الذي يستثمر فيه الأب الراعي دوره الخدمي في متابعة الأوضاع الكنسية ويعكس مدى القرب بين الكنيسة وأبنائها.

يعتبر هذا اللقاء ضمن فعاليات "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين الماضي ويستغرق 15 يمًا متضمنة اقامة نهضة روحية في جميع الكنائس القبطية ويختتم 22 أغسطس الجاري باقامة عيد روحي للعذراء.

ويعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة خاصة لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير شخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.