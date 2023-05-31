حضري سلطة البنجر بالجزر.. تغنيك عن زيارة طبيب الأسنان

البنجر يغنيك عن زيارة طبيب الأسنان، هذا ما توصل إليه مشروع بحثي لطلاب جامعة العلوم التطبيقية في ولاية النمسا العليا، حيث يحتوي هذا العصير على كمية عالية من النترات التي توقف عملية تسوس الأسنان وتمنع ظهور التجاويف.

فوائد البنجر

وأفاد البحث بأنه يمكن العمل على تباطؤ نمو البكتيريا الموجودة في طبقة الترسبات على سطح الأسنان بواسطة أكسيد النتريك الموجود في البنجر.

ويعاني حوالي 95 % من الناس من تسوس الأسنان في البلدان الصناعية، وذلك بسبب نظام تغذية به نسبة عالية من السكر وقلة الاعتناء بصحة الأسنان، كما ذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي.

وتشير الدراسات أيضا إلى أن تناول فنجانين من عصير البنجر يوميًا يمكن أن يقلل مؤقتا من ضغط الدم المرتفع.

ويساهم البنجر في علاج الضمور البقعي، وتحسين الدورة الدموية، والعناية بالبشرة، ومنع إعتام عدسة العين، وتعزيز جهاز المناعة، ومعالجة مشاكل الجهاز التنفسي.

وتوصلت الدراسات إلى أن البنجر يساعد في الوقاية من مرض السرطان بسبب احتوائه على مادة البيتاكاروتين، ويحد البنجر من الأنيميا، ويعمل على تجديد خلايا الدم من خلال كميات الحديد الموجودة فيه بنسب كبيرة، إذ يعتبر من أكثر العصائر الغنية بالفلافونويد والبيتا كاروتين، يمكن استهلاكه كعصير، يزيل السموم المتراكمة في الجسم، وتنظيف الكبد من السموم.

كما يرفع عصير البنجر من كفاءة الجسم وينصح خبراء التغذية بتناوله يوميا للحد من الخمول والكسل وتحفيز الجسم على النشاط، ونلاحظ دائمًا أن لاعبي كرة القدم وغيرهم يتناولون مشروب البنجر للتعافي من الأمراض.

سلطة جزر بالشوفان

المقادير

- الشمندر : علبة (مغسول ومصفى)

- الجزر : كوب (مبشور)

- الثوم : ملعقة صغيرة (مفروم)

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : ربع كوب (طازج)

- الخل الأبيض : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

طريقة التحضير

قطعي الشمندر لشرائح رفيعة ثم قومي بوضع الشرائح في وعاء.

أضيفي الجزر المبشور على الشمندر.

لتحضير تتبيلة السلطة: اخلطي الملح، وزيت الزيتون، والثوم، والليمون، والخل في وعاء.

أضيفي المزيج على الخضار، واخلطي جيداً.

ضعي السلطة بطبق للتقديم، وقدميها باردة.