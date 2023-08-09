وزارة الشباب تُشارك في تنفيذ الملتقي الدولي للإستثمار الرياضي

تُشارك وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإتحاد العربي للتسويق والإستثمار الرياضي، في تنفيذ الملتقي الدولي للإستثمار الرياضي، ودعوة الإتحاد الإفريقي الرياضي للجامعات، وذلك أكتوبر المقبل.

يهدف الملتقي إلي مناقشة ووضع سياسة تسويقية واستثمارية للمشروعات والفعاليات التي تخدم المستثمر العربي في مجال الرياضة، وتنفيذ البرنامج الدولي لمدير التسويق المحترف في المجال الرياضي، تجميع أكبر عدد من المستثمرين العرب والأفارقة والأجانب تحت مظلة الملتقي.

كما يتطرق الملتقي إلي طرح فرص استثمارية جديدة في كافة مجالات الرياضة العربية، وفتح أسواق جديدة للمؤسسات العربية والإفريقية والأجنبية لدي بعضها البعض، دعم المشروعات والفعاليات التي تخدم الشباب العربي من خلال ملف الاستثمار الرياضي والشبابي العربي ودور كليات التربية الرياضية لترويج لهذا الملف.