يُواصل "الجيش الروسي"، تقدمه وتعزيز نقاطه التكتيكية في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، والقضاء على 795 جنديًّا أوكرانيًّا على مختلف المحاور، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

جاء في بيان وزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك واصلت قواتنا تقدمها وعززت مواقعها التكتيكية وقضت على 75 جنديًّا أوكرانيًّا ودمرت مدفع Krab بولنديًّا ورادار AN / TPQ-50 أمريكيًّا.

على محور دونيتسك، تم صد 5 هجمات والقضاء على 370 جنديًّا أوكرانيًّا وتدمير مدفع M777 أمريكي ومدفع Krab بولندي و مدافع عدة D-20.

على محور زابوروجيه تم صد 3 هجمات على بلدتي رابوتينو وأوسبينوفكا بمقاطعة زابوروجيه، والقضاء على 40 جنديًّا أوكرانيًّا، وتدمير مدفع Gvozdika، ومدافع D-30.

على محور كراسنوليمانسكي في دونيتسك تم صد هجومين والقضاء على 80 جنديًّا أوكرانيًّا، وتدمير مدافع D-20.

تدمير مدفع Krab:

جنوب دونيتسك القضاء على 180 جنديًّا أوكرانيًّا وتدمير مدفع Krab ومدفعي جياسينت-بي ومدافع أكاتسيا.

على محور خيرسون تم القضاء على نحو 50 جنديًّا أوكرانيًّا، وتدمير مدفع M777 ومدفع Giacint-B، ومدفع Gvozdika ومدافع D-30 واعتراض 9 صواريخ HIMARS أمريكية.

تدمير 35 مسيرة في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه.

من ناحية أخرى، صرَّح نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، بأن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، خرقت بروتوكولات تفادي التصادم 16 مرة يوم أمس.

قال كوليت: "في منطقة التنف، تم تسجيل 16 انتهاكًا في يوم واحد من قبل ثلاث مقاتلات "إف-16" وأربع مقاتلات "إف-35"، وطائرتين جويتين متعددة الأغراض دون طيار، من طراز MQ-1C لقوات التحالف".