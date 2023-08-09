قائمة أفلام مهرجان عمان السينمائي الدولي 2023

يستعرض مهرجان عمان السينمائي الدولي في نسخته الرابعة، والتي تستمر في الفترة بين 15 - 22 أغسطس 4 أفلام روائية طويلة و3 أفلام وثائقية طويلة و6 أفلام قصيرة.

والأفلام المشاركة من 6 دول عربية هم مصر، فلسطين، الأردن، تونس، سوريا والسودان. وينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة العربية، الفيلم الفلسطيني عَلَم لـفراس خوري في عرضه الأول في الأردن، والمصري جحر الفئران لـمحمد السمان في عرضه الأول دوليًا، بينما ينافس في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة العربية الفيلم الفلسطيني اللِد للثنائي رامي يونس وسارة إِما فريدلاند وهو العرض العالمي الأول للفيلم،.

والمصري جولة ميم المملة للمخرجة هند بكر في عرضه الأول في الأردن، والفيلم السوداني أجساد بطولية لـسارة سليمان. ومن المقرر أن يحضر المخرجين وبعض أفراد طاقم العمل عروض الأفلام.

وفي قسم موعد مع السينما العربية الفرنسية يشارك الفيلم السوري نزوح لـسؤدد كعدان والتونسي تحت الشجرة للمخرجة أريج السحيري. وفي مسابقة الأفلام العربية القصيرة ينافس الفيلم الأردني عَبْد للمخرج عبد السلام الحاج، والسوداني طنين لـمحمد فاوي، والتونسيان ترينو لـنجيب كثير وطريق الكاف لـإحسان كمّون والفلسطيني حمزة: أطارد شبحًا يطاردني لـورد كيّال، بينما يُعرض فيلم دعوة.

من الخلا. للبحر للمخرج مراد أبو عيشة في قسم إضاءة على السينما الأردنية. نُبذة عن الأفلام المشاركة: عَلَم | فراس خوري | فرنسا - تونس - فلسطين - قطر - السعودية | محمود بكري - سيرين خاص - صالح بكري - حائز على 7 جوائز دولية من بينها جائزة أفضل عمل أول من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، و 3جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

وشارك أيضًا مؤخرًا في مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي، ومهرجان الفيلم العربي سان دييغو ميعاد العرض: الأربعاء 16 أغسطس الساعة 6 مساءً - مسرح الرينبو - يتبعه مناقشة مع المخرج الخميس 17 أغسطس الساعة 10 مساءً - تاج سينما 4 - يتبعه مناقشة مع المخرج جحر الفئران | محمد السمان | مصر| رنا خطاب، محمد يوركا، كمال الإسناوي - شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ميعاد العرض: الأربعاء 16 أغسطس الساعة 8 مساءً - تاج سينما 4 - يتبعه مناقشة مع المخرج الأحد 20 أغسطس الساعة 10 مساءً - تاج سينما 3 - يتبعه مناقشة مع المخرج نزوح | سؤدد كعدان | المملكة المتحدة - سوريا - فرنسا | كندة علوش - سامر المصري - حلا زين - فاز بـجائزة الجمهور التي تقدمها شركة أرماني الراعي الرسمي للمهرجان ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها.

وجائزة لانترنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي - شارك في أكثر من عشرين مهرجان دولي من بينها مهرجان لندن السينمائي، مهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا، مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، مهرجان طوكيو السينمائي الدولي باليابان ميعاد العرض: الأربعاء 16 أغسطس الساعة 10 مساءً - تاج سينما 6 - يتبعها مناقشة مع بطل الفيلم سامر المصري الجمعة 18 أغسطس الساعة 6 مساءً - مسرح الرينبو- يتبعها مناقشة مع بطل الفيلم سامر المصري تحت الشجرة | أريج السحيري | تونس - فرنسا - سويسرا - ألمانيا - قطر | فداء الفضيلي - فاتن الفضيلي - أماني الفضيلي - سمر سيفي - ممثل تونس الرسمي لجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لعام 2023 .

فاز بخمس جوائز دولية ومن بينها جائزة لجنة تحكيم EcoProd من مهرجان كان السينمائي الدولي، جائزة التانيت الفضي من أيام قرطاج السينمائية، جائزة البايارد الذهبي من مهرجان نامور السينمائي ميعاد العرض: الجمعة 18 أغسطس الساعة 8 مساءً - تاج سينما 6 الثلاثاء 22 أغسطس الساعة 5:30 مساءً - مسرح الرينبو اللِد | رامي يونس وسارة إِما فريدلاند | فلسطين - الولايات المتحدة - المملكة المتحدة |أداء صوتي لمدينة اللِد: ميساء عبد الهادي ميعاد العرض: السبت 19 أغسطس الساعة 8 مساءً - تاج سينما 6 - مناقشة مع ثنائي الإخراج الأحد 20 أغسطس الساعة 9 مساءً - مسرح الرينبو - مناقشة مع ثنائي الإخراج جولة ميم المملة | هند بكر| مصر| محمد حافظ رجب - شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة - نال تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان قابس سينما فن ميعاد العرض: الأربعاء 16 أغسطس الساعة 6 مساءً - تاج سينما 3 - يتبعه مناقشة مع المخرجة الأحد 20 أغسطس الساعة 10 مساءً - تاج سينما 4 - يتبعه مناقشة مع المخرجة أجساد بطولية | سارة سليمان |السودان | آية طارق - ياسين رئيف - أحمد رئيف - حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية - فاز بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد ميعاد العرض: الخميس 17 أغسطس الساعة 9 مساءً - مسرح الرينبو - مناقشة مع المخرجة الجمعة 18 أغسطس الساعة 10 مساءً - تاج سينما 3 - مناقشة مع المخرجة عَبْد | عبد السلام الحاج | الأردن | هشام العماري - محمد أبو أجوله - علي بدرانة .

شارك في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد ميعاد العرض: الأحد 20 أغسطس الساعة 6 مساءً - تاج سينما 4 الاثنين 21 أغسطس الساعة 10 مساءً - تاج سينما 4 طنين | محمد فاوي | السودان | جسور أبو القاسم - زهرة منصور- علي عبد الغفار - شهد عرضه الأول عالميًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وشارك في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد ميعاد العرض: السبت 19 أغسطس الساعة 8 مساءً - تاج سينما 5 ترينو | نجيب كثير | تونس | محمد قريع - ماكس بيمبرتون - كوثر الذوادي - إلينور كرو