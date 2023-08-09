عاجل
أستاذ تخطيط عمراني: العلمين الجديدة أيقونة سياحية لها تاريخ
الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار

نيمار
نيمار

حدد باريس سان جيرمان الفرنسي سعر الدولي البرازيلي نيمار جونيور، وذلك بعد إصرار اللاعب على الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

txt

فرايبورج الألماني حزين لخطف برشلونة صفقة العراقي " نوح"

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان وضع 150 مليون يورو كسعر مبدئي للفريق الذي يرغب في التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت أن اللاعب يواصل الضغط على إدارة ناصر الخليفي، رئيس البي أس جي، من أجل الرحيل عن الفريق الباريسي خلال الميركاتو الحالي.

في سياق متصل، يحاول نيمار العودة مرة أخري لصفوف برشلونة خلال الموسم المقبل، بعدما أبدى اللاعب ندمه من قرار رحيله عن البارسا في صيف 2017 الماضي.

وتلقى البرازيلي صفعة قوية بعدما رفض تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تواجد نيمار في الفريق خلال الموسم المقبل.

ويرى تشافي أن الفريق ليس بحاجة للاعب خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الحالية.

وكان الهلال السعودي قد دخل في مفاوضات قوية مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفة الجارية.

مواد متعلقة

الدوري الإسباني: سيلتا فيجو بقيادة بينيتيز يحلم بالعودة الأوروبية

الدوري الإسباني.. قادش يستعد لبداية جديدة بعد دوامة الهبوط ولقب غريب يطارده

باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام رحيل نيمار