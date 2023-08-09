باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار

حدد باريس سان جيرمان الفرنسي سعر الدولي البرازيلي نيمار جونيور، وذلك بعد إصرار اللاعب على الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان وضع 150 مليون يورو كسعر مبدئي للفريق الذي يرغب في التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت أن اللاعب يواصل الضغط على إدارة ناصر الخليفي، رئيس البي أس جي، من أجل الرحيل عن الفريق الباريسي خلال الميركاتو الحالي.

في سياق متصل، يحاول نيمار العودة مرة أخري لصفوف برشلونة خلال الموسم المقبل، بعدما أبدى اللاعب ندمه من قرار رحيله عن البارسا في صيف 2017 الماضي.

وتلقى البرازيلي صفعة قوية بعدما رفض تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تواجد نيمار في الفريق خلال الموسم المقبل.

ويرى تشافي أن الفريق ليس بحاجة للاعب خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الحالية.

وكان الهلال السعودي قد دخل في مفاوضات قوية مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفة الجارية.