الدوري الإسباني: سيلتا فيجو بقيادة بينيتيز يحلم بالعودة الأوروبية

يستعد سيلتا فيجو بقيادة مدربه الجديد المخضرم رافاييل بينيتيز، لتقديم موسم أفضل بعدما عانى الفريق في الموسم الماضي من مستوى مذبذب طوال فترة الموسم.



يأمل سيلتا فيجو في العودة إلى المسابقات الأوروبية بعد غيابه عن المشاركة فيها منذ 6 سنوات ماضية بالإضافة لغيابه لهذا الموسم بعد فشله في الموسم الماضي بتحقيق مركز أوروبي سيكون هذا عامه السابع خارج البطولات القارية.



كانت آخر مرة تأهل فيها سيلتا فيجو إلى المسابقات الأوروبية في موسم 2016-2017، بعد نجاحه في الموسم الذي قبله بتحقيق مركز مؤهل للبطولات القارية، بعدما حل سادسا في جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2015-2016.



انهى سيلتا فيجو الموسم الماضي في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة بعدما انتصر في 11 مباراة وتعادل في 10 آخرين، وتلقى الهزيمة في 17 لقاء، أحرز 43 هدفا وتلقت شباكه 53.



فيما خرج من بطولة كأس ملك إسبانيا بدور الـ32 بعد سقوطه أمام إسبانيول بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد سجله لاعبه جانسيلو ذلك رغم تقدمهم في البداية لكن استطاع الخصم تحويل النتيجة والصعود لدور الـ16.



أبرز النجوم:



لعل أبرز الأخبار حول سيلتا فيجو، هو تعيين المدرب الإسباني المخضرم رافاييل بينيتيز الذي له باع كبير لعل أبرز محطاته مع ليفربول الذي توج معهم بلقب دوري أبطال أوروبا، ونابولي وريال مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي.

يعول سيلتا فيجو على أبرز نجومه، إسباس الذي سجل 12 هدفا معهم في الموسم الماضي، وجابري فياجا (11 هدف) ويوناي نونيز، فيما صنع كاريس بيريز 5 أهداف.



صفقات سيلتا فيجو:



تعاقد سيلتا فيجو مع لاعب ريال مدريد كارلوس دوتور مقاب 3 مليون يورو، وبامبا نجم ليل، ومانويل سانشيز من صفوف أتلتيكو مدريد، وفعل بند شراء كاريس بيريز من روما بعد نهاية إعارته، ولوتارو دي ليون.



الراحلين عن سيلتا فيجو:



سانتي مينا بعد نهاية عقده معهم، وأوجستو سولاري، و حارسه المميز روبن بلانكو الذي انتقل لمارسيليا، جابريل فيرنانديز، وجافي جالان.

