قنصل الصين بالإسكندرية: مصر لها دور مؤثر في جامعة الدول العربية

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يى قوة العلاقات المصرية الصينية، ووصفها بالعلاقات التاريخية التى تربط بين دولتين لهما تاريخ، لافتاً إلى أن مصر دولة كبرى وتمتلك موقعًا محوريًا فى العالم العربى وإقيلميا، مؤكدًا أن هناك علاقات صداقة قوية تربط بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وشى جين بينج.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، ومعرضا بعنوان "الشاى من أجل الوئام"، بهدف تعزيز التقارب الصيني العربي، خصوصًا على المستوى الشعبي من خلال ثقافة الشاي الصيني، وبحضور يانج يي القنصل العام الصيني بالإسكندرية وشاو بن نائب المدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني بالقاهرة وممثلي القنصلية والمركز الثقافي الصيني.

وكشف القنصل يانج يى العام الصينى بالاسكندرية، أن ثقافة الشاى الصينى تمتد لآلاف السنين لافتا إلى أن الشاي يعد رمزا روحيا للأمة الصينية يحتوي مفاهيم التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة، ويعكس أخلاق الصينيين المتسمة بالشمول والتسامح واللطف والاعتدال وثراء عالمهم المعنوي.

وأشار إلى أن اهتمام القنصلية الصينية بنشر ثقافتها بلادها بين الشعب المصري، وذلك في إطار مبادرة الحضارات التي أطلقها الرئيس الصيني.

وأوضح قنصل عام الصين بالإسكندرية، أن الشاى لا يمثل إحدى الضرورات اليومية للشعب الصيني فحسب، بل يجسد جانب من عاداتهم وأساليب حياتهم بصورة مركزة.

من جانبه، قال شاو بن نائب المدير التنفيذي من المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، إن المركز يهدف إلى نشر الثقافة والحضارة الصينية إلى الشعب المصري ونقل الثقافة والحضارة المصرية إلى الصين.

وأضاف أن معرض الشاي من أجل الوئام يقام بهدف عرض ثقافة الشاي الصيني للشعب المصري من أجل التعرف على كيفية زراعته وأبرز العادات والتقاليد المرتبطة بالشاي الصيني.

وأوضح أن الشاي بالنسبة للصينيين يعتبر جسرا يربط الصين بالعالم، إذ إنه وصل إلى كل أنحاء العالم قبل أكثر من 2000 سنة عبر طريقي الحرير والبحار، ليندمج في حياة الشعوب المختلفة بقيمته المادية والمعنوية، ويساهم في بلورة ثقافة الشاي العالمية المتنوعة مع المحافظة على مزايا ثقافات الشاي المختلفة، ويعزز التبادل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات.

في سياق متصل أوضح القنصل الصيني أنه من المقرر عقد قمة للتعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق بحضور مصري، خلال هذا العام بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق المبادرة.

وأشار إلى أنه من المقرر استقبال زيارات لستة وفود صينية رفيعة المستوى إلى مصر من 6 مقاطعات صينية هذا العام بداية من شهر أغسطس الجاري حتى ديسمبر المقبل، في مجالات مختلفة ثقافية واقتصادية وسياسية.

ولفت "يانج يي" إلى قوة الصداقة بين الرئيسين المصري والصيني، فضلًا بما يعزز أن العلاقات بين مصر والصين وشعبي البلدين باعتبارها علاقات تاريخية، مشيرًا إلى أن مصر لها دور مؤثر في جامعة الدول العربية.

كما أعلن أن هناك 6 وفود صينية رفيعة المستوى ستزور مصر خلال الفترة المقبلة، لتعزيز التعاون في كل مجالات التعاون، خصوصًا الثقافية والأكاديمية، وقال إن هناك برامج تعاون مع جامعة الإسكندرية، حيث سيتم تأسيس معهد لتعليم اللغة الصينية وقسم للتعليم الفني، كما سيقام تعاون مع جامعة فاروس في مجال تعليم اللغة الصينية.