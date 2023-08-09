الأنبا فيلوباتير يترأس فعاليات "دراسة الكتاب المقدس" غدًا

يترأس نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية الأقباط الأرثوذكس في أبوقرقاص، غدًا الخميس، فعاليات الاجتماع العام ودراسة الكتاب المقدس في تمام الساعة السابعة مساءً.

يتخلل اللقاء عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، وإقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحة وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل.

يأخذ هذا اللقاء هذا الطابع الإيماني منذ سنوات الذي يستثمر فيه الأب الراعي دوره الخدمي في متابعة الأوضاع الكنسية ويعكس مدى القرب بين الكنيسة وأبنائها.

ويأتي اجتماع أسقف أبوقرقاص لهذا الاسبوع بالتزامن مع فعاليات فترة "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين الماضي ويستغرق 15 يومًا متضمنة اقامة نهضة روحية في جميع الكنائس القبطية ويختتم 22 أغسطس الجاري باقامة عيد روحي للعذراء.

يعتبر صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة خاصة لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.