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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد توجيه الرئيس بتعزيز دوره..

حزب المؤتمر: صندوق "تحيا مصر" يمثل محورًا رئيسيًا في عملية التنمية الشاملة

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنشاط صندوق "تحيا مصر"، والدور الذى يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، تأكيد على اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير، خاصة فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي انعكست على المواطنين بشكل لافت للنظر.

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وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على دعم الفئات الأولى بالرعاية النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية وهناك عدد من الاجتماعات مع عدد من الوزارات المعنية خلال الفترة الأخيرة والتوجيهات من قبل القيادة السياسية بشأن تخفيف تداعيات الآثار الاقتصادية العالمية على الفئات البسيطة وغير القادرة وشهد الملف اهتمام غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن صندوق تحيا مصر يقدم خدمات عديد للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، وذوي الهمم، بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.

وأكد السعيد غنيم، على أن الصندوق يمثل محورًا رئيسًا فى عملية التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة المصرية منذ ثمانى سنوات بهدف تحسين جودة حياة المواطن، لافتا إلى أن أعداد المستفيدين من مبادرات الحماية الاجتماعية بلغ حوالي مليون و633 ألف مواطن وذلك حتى شهر يونيو الماضى، وهذا ما أهله ليحصد 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة مساعدات إنسانية شهدها العالم، ليصبح مصدر إلهام للعديد من المهتمين بشأن رعاية المصريين.

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