مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تقوم بتطوير شوارع التل الكبير

قامت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية اليوم، بفرد الطبقة الأسفلتية بشارع السنترال بمدينة التل الكبير، استكمالًا لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2022/2023، والتي تقوم بها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بنطاق المحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالإلتزام بإنهاء الأعمال طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة لها.

وتم فرد الطبقة الأسفلتية بشارع مصطفى كامل بمنطقة 24 أكتوبر، وذلك ضمن مشروع رصف المحاور الرئيسية لمنطقة 24 أكتوبر والشارع الفاصل بين أرض الجمعيات والمزايدات بحي ثالث.

وأكد المهندس أحمد الشيمى وكيل وزارة الطرق والنقل بالإسماعيلية،أنه جارى العمل فى أكثر من محور وخاصة فى مركز ومدينة التل الكبير والشوارع الرئيسية والفرعية فى التل الكبير وتم التنبية على الشركة المنفذة بالتسليم فى المعاد المحدد وطبقا لما ورد فى كراسة الشروط، لافتاً أنه تم تكليف عدد من مهندسي الطرق والنقل والاشراف بعمل تقرير يومى عن حجم الأعمال وطبقا للمواصفات

وإضافة ناصر سوق خضيرى المشرف بمديرية الطرق أن عملية التل الكبير يتم العمل فيها على مدار أكثر من 20 ساعة يوميا لتنفيذ توجيهات معالى الوزير المحافظ فهمى بشارة

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، على ضرورة إنهاء الأعمال قبل موعدها؛ تيسرًا على المواطنين وتسهيلًا للحركة المرورية.