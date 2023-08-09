"ماجد الفطيم للتجزئة" تُطلق برنامج التنمية المهنية للخريجين

أعلنت شركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، التي تملك وتدير كارفور في مصر، عن إطلاق برنامج التنمية المهنية للخريجين بالتعاون مع 12 جامعة من أبرز الجامعات في ست دول تشمل مصر، وجورجيا، والأردن، وكينيا، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة. وتهدف شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى تمكين وتوظيف 75 من حديثي التخرج لإدارة أنشطة كارفور في المنطقة. وانطلاقاً من التزامها الراسخ بتعزيز تنوع القوى العاملة، تستهدف الشركة تخصيص 50٪ من هذه الوظائف للإناث اللواتي يتمتعن بالكفاءة والإمكانيات العالية. وتسعى شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" من خلال هذه المبادرة إلى استقطاب المواهب الوطنية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إرساء وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية على المدى الطويل.

وفي إطار هذه المبادرة، ستتعاون شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" مع عدد من الجامعات في مصر تشمل الجامعة الألمانية بالقاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية. وستقوم من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بإنشاء منصة تعاونية وتفاعلية لاستقطاب أفضل المواهب وتنمية وتأهيل القوى العاملة للعمل في قطاع التجزئة.

وسيخضع المشاركون في البرنامج إلى التدريب العملي المكثف لمدة 24 شهراً في عدة أقسام من بينها قسم العمليات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق. ويساهم هذا النهج الشامل في ضمان تقديم تجربة تعليمية متكاملة، وتزويد المشاركين بفهمٍ عميق لمختلف جوانب قطاع التجزئة. وعند إنجاز كافة مراحل البرنامج بنجاح، سيُمنح الخريجون فرصة الحصول على وظائف إشرافية بدوام كامل في كارفور.

قال فيليب بيجييون، المدير الإقليمي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة في مصر": "يعكس إطلاق برنامج التنمية المهنية للخريجين التزامنا بدعم وتمكين جيل الشباب في بداية مسيرتهم المهنية في قطاع التجزئة. ونهدف من خلال توفير التدريب العملي الشامل وإتاحة الفرصة لاستكشاف الجوانب المختلفة للأعمال إلى تسريع التقدم الوظيفي لهؤلاء الخريجين، وإعداد شخصيات قيادية تساهم في تطور مستقبل قطاع التجزئة".

وفي إطار الشراكة مع الجامعات، سيتم تنظيم معارض للوظائف وفعاليات وجلسات تدريب مهنية داخل الحرم الجامعي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مستوى الوعي حول قطاع التجزئة والوظائف المتنوعة التي يتيحها، وفي الوقت نفسه تزويد الطلاب بأفكار ومعلومات قيّمة حول هذه الصناعة.

أضاف بيجييون: "ندرك في شركة ʼماجد الفطيم للتجزئةʻ أهمية الاستثمار في المواهب والعقول الشابة في مصر وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتحقيق التطور والنجاح الوظيفي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز النمو المهني والتطوير والتنمية الفردية بالتزامن مع تحقيق رؤيتنا لخلق تأثير اجتماعي إيجابي في المجتمعات التي نتواجد فيها، وبما يتماشى مع رؤية مصر في دعم المواهب المحلية وتمكين الشباب لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وجهودنا نحو تأهيل قادة قطاع التجزئة وتزويدهم بالمهارات اللازمة".

تدعو شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" حديثي التخرج من الجامعات المذكورة الراغبين في المشاركة في البرنامج إلى تقديم الطلبات قبل 31 أغسطس 2023 . من المقرر أن تبدأ جلسات التدريب بتاريخ 1 أكتوبر 2023.