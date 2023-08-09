على رأسهم محمد عبده.. ثلاثية خليجية في لندن

تمتلئ مسارح لندن الغنائية باللون الخليجي، ضمن جولتهم الغنائية الصيفية لموسم 2023، والتي تضم أبرز أصوات الخليج الذين لهم مساحة جماهيرية كبيرة على النطاق العربي والعالمي.

تأتي الثلاثية الغنائية لفنان العرب محمد عبده، الفنان رابح صقر، والفنان ماجد المهندس في شهر أغسطس الجاري، على مختلف مسارح لندن.

موعد حفل محمد عبده

يقام حفل محمد عبده في الـ 17 من أغسطس

حفل محمد عبده

موعد حفل رابح صقر

وليلة رابح صقر في الـ 15 من أغسطس

موعد حفل ماجد المهندس

والفنان ماجد المهندس في الـ 19 من أغسطس

كانت احدث الإصدارات الغنائية لـ مجاجد المهندس من خلال كليب “الحب الأبدي”، الذي حقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تحمل الثنائية الغنائية بين أصالة والمهندس طابعًا رومانسيًّا، من كلمات حسن فائق، ألحان محمود الخيامي، توزيع مدحت خميس.

كلمات أغنية الحب الأبدي:

وتقول كلماتها:

“انتي الحب الابدي وروح الروح بنظرة وحدة بيه تردي الروح ايدي بايدك وين نروح نروح انت اماني وعوضي من الايام بس بحضنك اقدر اغفى وانام حبك جنه واحلى من الاحلام هو هذا حب حياتي اللي اتمناه يا طعم الغرام وعطره ومعناه ادفع عمري كله حتى اعيش وياه اول مره اعيشه هالاحساس عاشق من اطرافي لحد الراس مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس انته جناحي وبيك اتمنى اطير بدونك والله ما حس اني بخير اني بحضنك واللي يصير يصير”.



أحدث أغاني أصالة "ماعرفتك":

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أصالة من خلال أغنية ماعرفتك، التي تخطت حاجز الـ 12 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها:

"ما عرفتك يا غرامي ما هو انت اللي عشقته حتى وجهـك والملامـح ما هي ذيك الأولـــيه نظرتك .. قسوة عيونك تحكي شيٍ ما نطقته كــن روحـــك عافـــت ايـام السنين العاطفيه كل جـرحٍ بي زفرتـه ..

كلّ حــبٍ لك شهـقته كل دربٍ لك مشيتــه بالولــه روحــه وجــيه ما بقى بحـرٍ من بحـوري لوصلك ما غـرقته مدري وش أكثر أسـوي ما بقى بي مقـدريه آه يا حــلمٍ حطبته في حــــناياي .. وحــرقته آه يا حــبٍ كــتبتــه لـــــين غــنت الابجـــديه كان قلبك ما يبيني قــول يا اغلى من صدقته كان عـينك ما تبيني قـول ..

لا تكـذب عـــليه يوم قلبي جا لقلبك .. جـيت ويّــاه .. وسبقته يوم قلبك صـــد قلبي قلت راح اغــلى البريه ما بقى بي إلاّ انت .. وكلّ شي مني ســرقته خـذت حتى كبريائي في الهــوى والنرجسيه ما هُــو انت اللي تعلـق في حناياي وعشقته ما عــرفتك ..! والاّ يمكـن ما هـو انا الاوليه