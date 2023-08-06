4 ألوان لصبغات الشعر في مقدمة صيحات 2023

ترغب النساء في تغيير استايلهم وملامحهم، لتظهر دائمًا بطاقة حيوية متجددة تجعلها لافتة للأنظار ومميزة، ولعل من أبرز القرارات التي تأخذها أغلب النساء هو صبغ الشعر، ولكن البعض تحترن في اختيار اللون المناسب لبشرتها، لذا نقدم لك أبرز ألوان صبغات الشعر الرائجة في 2023 وتتماشى مع لون بشرتك.

الشعر الأشقر

صبغات الشعر الرائجة لصيف 2023

اللون الأشقر

يتصدر اللون الأشقر قائمة أبرز الألوان الرائجة لهذا الصيف وأكثرها جاذبية، لذا يمكنك اعتماده للحصول على لوك عصري، قومي بتزيين خصلات شعرك بهذا اللون المميز، والمستوحى من ألوان الشمس، لإطلالة نابضة بالحيوية في هذا الصيف.

صبغة الشعر البني

البني بتدرجات لونية متداخلة

مهما تنوعت اتجاهات صيحات ألوان صبغات الشعر واختلفت، تبقى صبغة الشعر البني الشوكولاته، أو الداكن وحتى الفاتح، إحدى صبغات الشعر الدافئة والكلاسيكية، التي تضيء بشرة المرأة السمراء، وتمنح ذوات البشرة البيضاء لمسة مشرقة وجذابة، لذلك تعود إليها السيدات بعد صبغهم لألوان آخرى لهذا اللون، لتجعلهم أكثر جمالًا ورقة.

الشعر العسلي

اللون العسلي الأومبريه

تعدّ صيحة الأومبري من الصيحات الرائجة في موضة صبغات الشعر، ويتميز هذا اللون بأنه يليق على جميع ألوان البشرة، كما يبرز جمال الشعر بطريقة جذابة، اعتمدي اللون بتدرجات الأومبري العسلي، فيُمكنك إضافة بعض الأبعاد إلى خصلات شعرك باعتماد تدرجات لونية فاتحة متداخلة مع لون شعرك العسلي، ما يمنحك ستايلاً أنثوياً جذاباً.

صبغة الشعر النحاسي

اللون النحاسي العسلي

تلجأ بعض الفتيات صاحبات الشعر البني للون النحاسي العسلي، لتفتيح الشعر بشكل هاديء، كما يضيف لمسه أنيقة وجذابة لملامحك.