موعد طرح ديو محمد منير وميريام فارس

ثنائية غنائية أشبه بالخيال، يجتمع صوت النوبة العتيق الكينج محمد منير مع حيوية وشقاوة الفنانة ميريام فارس في ديو “الساحل الشمالي”، الذي يشارك في ماراثون الإصدارات الغنائية لصيف 2023.

موعد طرح أغنية الساحل الشمالي محمد منير وميريام فارس

ومن المقرر أن يُطرح “الساحل الشمالي”، الليلة، في الخامسة مساءً عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وعدد من المنصات الموسيقية.

ومن المؤكد أن تحمل الأغنية أجواء صيفية التي تتبين من إسمها “ألساحل الشمالي”، وتم الإعلان عنها مساء أمس، وتشوق المستمعون لتلك الثنائية الفريدة والغير متوقعة، حيث يحمل كلاً من منير وميريام فارس لونين غنائيين مختلفين .