رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة قطاع الآثار بالأعلى للجامعات

استقبل الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج أعضاء لجنة قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور فهيم حجازي المشرف على كلية الآثار وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية.

إمكانيات كلية الآثار في جامعة سوهاج

وأوضح النعماني أن الزيارة جاءت بهدف الوقوف والتأكد من الإمكانيات المادية والبشرية بالكلية ومطابقتها لمعايير اللجنة للإستمرار في الدراسة، مضيفاً أن الجامعة تسعى دائماً إلى دعم الكليات وإمدادها بما تحتاجه من دعم مالي ولوجيستي، الي جانب إدخال برامج ومقررات تعليمية مستحدثة تواكب متطلبات سوق العمل، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ والتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور فيهم حجازي إلى أن اللجنة قد أجرت جولة تفقدت خلالها مبنى ومعامل الكلية وفصولها الدراسية، لتقييم مقومات الدراسة بها، مضيفاً أن لجنة قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات تضم كلاً من الدكتور خالد عبد النعيم عميد كلية آثار جامعة الأقصر، الدكتور وائل بكري عميد كلية آثار جامعة جنوب الوادى والدكتورة ثناء أبو طالب عميد كلية آثار جامعة أسوان.



وشارك الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج في فعاليات مؤتمر التميز في البحث العلمي: مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر، الذي اطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة الدكتور مصطفي رفعت امين المجلس الاعلي للجامعات ونواب ومساعدي الوزير، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد البحثية حيث أقيمت فعاليات المؤتمر ظهر اليوم باحدي الفنادق الكبري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن المؤتمر الاحتفال بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، بهدف الإشادة بتميز علمائنا في المحافل المختلفة والمشاركة الفعالة لتحديد الأبحاث العلمية ذات الأهمية في الفترة الحالية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وايضاً توضيح الهدف من تواجد علماء مصر في قائمة ستانفورد العالمية.





وثمن الدكتور حسان النعماني دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع علماء مصر علي الاختراع والابتكار، معرباً عن سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر، ومشيرًا الي ان المؤتمر تضمن ايضاً عرض لفرص فولبرايت للسفر للولايات المتحدة واستضافة خبراء أمريكيين كما تضمن حلقات نقاشية في مجالات البحث العلمي المختلفة.





وأضاف الدكتور حسان النعماني انه شارك في فعاليات الاحتفاليه ١٣ باحثاً من علماء جامعة سوهاج الذين تم ادراجهم ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم والذين يعدوا قدوة ونموذجاً مشرفاً لكافة أعضاء التدريس لبذل المزيد من الجهد لتقديم الجديد فى مجال العلوم المختلفة.