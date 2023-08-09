كأس السوبر البرتغالي..الإحصائيات والأرقام تُبرز تفوق بنفيكا على بورتو تاريخيًا

يتقابل فريقا بنفيكا ونظيره بورتو مساء اليوم، في المباراة التى تجمعهما بكأس السوبر البرتغالي، في تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب بلدية أفيرو.

أرقام بنفيكا وبورتو قبل صدام كأس السوبر البرتغالي الليلة

ـ تقابل فريق بورتو ونظيره بنفيكا فى 65 مباراة بمختلف البطولات تاريخيا، بواقع 46 مباراة في الدوري، و7 ببطولة الكأس، و 8 بكأس السوبر البرتغالي، و 4 بكأس الرابطة البرتغالية.

ـ استطاع فريق الكرة الأول بنادى بورتو تحقيق الفوز في 35 لقاء، مقابل 14 انتصار لنظيره بنفيكا، فيما حسم التعادل بين الفريقين 16 مواجهة.

ـ إجمالا، يتفوق بنفيكا بأرقامه ونتائجه على الأندية البرتغالية، فيعتبر الأكثر تتويجا بلقب الدوري البرتغالي برصيد 38 نسخة، فيما يأتى بورتو فى وصافة الترتيب برصيد 30 لقبا.

ـ يعتلي بورتو صدارة ترتيب الأكثر حصولا على السوبر البرتغالي برصيد 23 لقبًا، فيما يأتى بنفيكا فى المركز الثالث برصيد 8 ألقاب، بعد سبورتنج لشبونة الذى يحتل وصافة الترتيب برصيد 9 ألقاب بالبطولة.



آخر مواجهة

ـ آخر مباراة جمعت بنفيكا وبورتو فى الموسم المنقضي بالدورى البرتغالي وانتهت بفوز الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف أحرزهما اللاعبان ماتيوس أوريبي ومهدى طارمي.

تشكيل بورتو أمام بنفيكا في كأس السوبر البرتغالي

في حراسة المرمى: كوستا

في الدفاع: ماريو ، كاردوسو ، كارمو ، زيدو

في الوسط: أوتافيو ، أوريبي ، أوستاكيو ، بيبي

في الهجوم: إيفانيلسون ، تاريمي

تشكيل بنفيكا لمباراة بورتو في كأس السوبر البرتغالي

في حراسة المرمى: فلاشوديموس

في الدفاع: جيلبرتو ، أنتونيو سيلفا ، أوتاميندي ، جريمالدو

في الوسط: فرنانديز ، أورسينيس ، جونكالفيس ، ماريو

في الهجوم: رافا سيلفا ، دي ماريا

يدخل فريق بنفيكا مباراة الكأس اليوم بصفته بطلًا للدورى البرتغالي بعد تصدره ترتيب جدول المسابقة برصيد 87 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصف.

وعلى الجانب الآخر، يخوض فريق بورتو مباراة اليوم أمام بنفيكا بصفته بطلًا لكأس البرتغال بعد هزيمة سبورتنج براجا فى النهائي والتتويج باللقب.

مباريات بنفيكا الودية

واستعد فريق الكرة الأول بنادى بنفيكا البرتغالى قبل مباراة السوبر اليوم عدة مواجهات ودية، حيث حقق الفوز على النصر السعودي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، و تلقى الهزيمة على يد فريق بيرنلي الإنجليزي بنتيجة هدفين دون رد، حقق انتصارا على نظيره نادي سيلتا فيجو بهدفين دون رد، وخسر أمام نادي فيينورد الهولندى بنتيجة هدفين مقابل هدف.

مباريات بورتو الودية

على الجانب الآخر، خاض فريق بورتو مواجهة ودية أمام إستريلا أمادور وحسنها التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، والمباراة الثانية أمام رايوفاليكانو وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.