الأسبوع الثقافي للأوقاف يناقش الدروس المستفادة من قصة سيدنا يوسف

أقيمت فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي في ‏ست وعشرين ‏محافظة الثلاثاء ٨ أغسطس 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: الدروس المستفادة من قصة سيدنا يوسف (عليه السلام)، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكد العلماء أن قصة سيدنا يوسف (عليه السلام) قد اشتملت على العديد من الدروس والعبر التي ينبغي علينا أن نقف عندها، منها: حفظ وكتمان الأسرار وذلك عندما أخبر سيدنا يوسف عليه السلام والده سيدنا يعقوب برؤياه ، فأمره بألا يخبر بها ، حفاظا عليه من غيرتهم وحسدهم ، مما أثار في نفوسهم الكراهية والحقد، ومنها ضرورة تبرئة النفس من التهم، وعدم تعريضها لمواطن الشبهات.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي بالمحافظات

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام القرطبي.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السنوسي.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام المساعيد.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإيمان.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حي النور.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإحسان.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العادل.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة – شارع المطار-.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير بيبرس.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل الشرقاوي.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السبكية.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زوين.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ابن عروس.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حوض 10.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد قراعة.‎

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج حسن.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حي المجاهدين.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق.‎

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحصري.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو تتي.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العسوية.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد حسين.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمامين السيد هاشم.