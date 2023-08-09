الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأسبوع الثقافي للأوقاف يناقش الدروس المستفادة من قصة سيدنا يوسف

بوابة الوفد الإلكترونية

أقيمت فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي في ‏ست وعشرين ‏محافظة الثلاثاء ٨ أغسطس 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: الدروس المستفادة من قصة سيدنا يوسف (عليه السلام)، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

txt

رئيس القطاع الديني: وزير الأوقاف وجه بأن يكون مسجد الحسين منارة علمية (فيديو)

txt

الأوقاف: القيادة السياسية تهتم بالتراث والحضارة المصرية العريقة

وأكد العلماء أن قصة سيدنا يوسف (عليه السلام) قد اشتملت على العديد من الدروس والعبر التي ينبغي علينا أن نقف عندها، منها: حفظ وكتمان الأسرار وذلك عندما أخبر سيدنا يوسف عليه السلام والده سيدنا يعقوب برؤياه ، فأمره بألا يخبر بها ، حفاظا عليه من غيرتهم وحسدهم ، مما أثار في نفوسهم الكراهية والحقد، ومنها ضرورة تبرئة النفس من التهم، وعدم تعريضها لمواطن الشبهات.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي بالمحافظات

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام القرطبي.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السنوسي.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام المساعيد.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإيمان.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حي النور.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإحسان.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العادل.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة – شارع المطار-.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير بيبرس.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل الشرقاوي.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السبكية.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زوين.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ابن عروس.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حوض 10.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد قراعة.‎

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج حسن.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حي المجاهدين.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق.‎

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحصري.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو تتي.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العسوية.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد حسين.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمامين السيد هاشم. 

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر يجري أول زيارة رسمية لفرع الجامعة بأسيوط

استمرار انعقاد برنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى

مرصد الأزهر يحذر من وقوع هجمات إرهابية جديدة في العراق وسوريا

ابتهالية كبرى بمسجد الرحمن بحي إمبابة بالجيزة.. الجمعة

انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للطلاب الوافدين

الضويني: الأزهر يبث في نفوس أبنائه تأكيد أن الإيمان والأوطان لا يفترقان

أمين البحوث الإسلامية: «ثقافة بلادي» تأتي إيمانًا من الأزهر بقيمة العلم والثقافة

مرصد الأزهر يشيد بجهود إسبانيا في مواجهة التنظيمات المتطرفة