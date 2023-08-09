أسعار الخضراوات والأسماك اليوم الأربعاء بكفر الشيخ

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، الأربعاء، وتراوح سعر الطماطم بين 11جنيهات إلى 12 جنيهات، والخيار 15 جنيهًا والكوسة 15 جنيها والجزر 15جنيها والباذنجان 10 جنيهات والليمون 25 جنيها والفلفل 10 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها والبصل 15 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الشمام تراوح من 15 جنيهات إلى 20 جنيها والبرقوق 40 جنيها والعنب الأحمر 25 جنيها والعنب الأخضر 30 جنيها والبرتقال 15 جنيها والجوافة 30 جنيها والموز 25 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

وأكد محمد خاطر تاجر أسماك في سوق المحطة بمدينة سيدي سالم أن سعر كيلو السمك البلطي تراوح بين 60 و80 جنيها. وتراوح سعر كيلو المكرونة بين 60 و90 جنيها. وبلغ سعر كيلو البوري بين 140 جنيها و150 جنيها.