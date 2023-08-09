بيطرى الشرقية يشن 11 حملة على أسواق بيع اللحوم بالمراكز

قامت مديرية الطب البيطرى في محافظة الشرقية، بشن 11 حملة مكبرة تم خلالها المرور على 66 سوقًا من أسواق بيع اللحوم، وتمكنت الحملات المكبرة من ضبط أكثر من 54 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى.

يأتى ذلك إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيوانى من أجل توفير غذاء صحى وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.