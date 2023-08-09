محافظ الشرقية يتفقد شوارع منطقة القومية وحي المستشارين بالزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق استمرارًا لجولاته المفاجئة بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شوارع منطقة القومية للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة والوقوف على الخطوات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين، وكذلك وفصل التيار الكهربي عن اللوحات المضيئة مشددًّا على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال غير الملتزمين.

خلال الجولة أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حي أول وثان باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة لإعادة الانضباط للشارع.

توجَّه محافظ الشرقية لمنطقة حي المستشارين والتقي بعدد من المواطنين وتعرَّف على آرائهم نحو أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة واستمع لمشكلاتهم موجهًّا رئيس مركز الزقازيق بفحصها وحلها في إطار الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم أحد معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وقال: "كلنا نعمل من أجل وصالح المواطن".

كلف المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام لبحث إمكانية فتح محاور مرورية جديدة بالمنطقة، تسهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وتخفيف حدة الزحام بها وتماشيًّا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

رافق محافظ الشرقية، الجولة المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول، وشعبان أبوالفتوح رئيس حي ثان الزقازيق.