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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

موعد بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

الدكتور فايز الضباعني
الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب

أعلن الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 ، مطالبًا الممولين الصادر لهم قرار وزيرالمالية رقم ( 251 ) لسنة 2023 بتطبيقالمرحلةالثالثة للمنظومة،سرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة.

وأوضح رئيس الضرائب أنه في حالة عدم التزام الممول بإدراج شركته على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام ، لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، وكذلك تقديم النموذج الربع سنوي (نموذج 4 مرتبات)، ومن ثم التسوية السنوية،  مشددًا على أن عدم التزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يُعرضه للعقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، و رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية ، مشيرًا إلى أن ذلك يترتب عليه آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

وأضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعدعلى تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة وهم الموظفين، وأصحاب الأعمال، ومصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية ، والتأمين الصحي، وغيرها، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيدعلي صحة النتائج ، مشيرًا إلى أن يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معاييراحتساب ضريبة الأجوروالمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

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