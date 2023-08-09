زراعة الأشجار في شوارع أبو تيج ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

قام الدكتور محمد عبد الراضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، بالتعاون مع إدارة البيئة بالوحدة المحلية، البدء في عملية زراعة أشجار الأكينوكاربس عند نهاية شارع النيل في منطقة أبوتيج. يأتي هذا الإجراء ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة التي تسعى لتعزيز الاستدامة البيئية وحماية الطبيعة وكذلك زراعة اشجار متنوعة في مجمع الخدمات بقرية الزرابي.

كما تواصل إدارة البيئة بالوحدة المحلية جهودها في زراعة المزيد من الأشجار، حيث تم زراعة أشجار جديدة في شارع النيل وأمام مدرسة الشهيد عبدالله الابتدائية المشتركة بمركز أبوتيج.

تهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى إحداث تغيير إيجابي في المحيط الطبيعي وتعزيز البيئة الخضراء في مصر. تم اختيار منطقة نهاية شارع النيل في أبوتيج بناءً على تقييم دقيق لمتطلبات نمو الأكينوكاربس وقدرتها على الاستفادة من الأراضي المتاحة.

استمرار الجهود لتحسين البيئة

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتحسين البيئة وحماية الطبيعة في مركز أبوتيج. وتعد زراعة الشجيرات المتنوعة في المجمع الخدمي بالزرابي خطوة هامة لتحسين المناظر الطبيعية وتوفير بيئة صحية وجميلة للسكان.

يعتبر زراعة الأشجار في هذه المناطق الحيوية من الأمور المهمة التي تساهم في تحسين جودة الهواء وتخفيف التلوث، فضلاً عن توفير ظل وجمال للبيئة المحيطة وخلق مساحات خضراء تعزز الشعور بالراحة والاسترخاء بين السكان.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة تهدف إلى إحياء وتجديد المساحات الخضراء في مصر ومواجهة التحديات البيئية، وتعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية في البلاد.

ومن المتوقع أن تحقق هذه الجهود الجبارة نتائج إيجابية في تحسين البيئة وجودة الهواء، وخلق مجتمعات صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

تمت إعداد خطة شاملة لعملية الزراعة، حيث تم توفير الشتول والكوادر الفنية المتخصصة. تشمل الخطة أيضًا العناية المستمرة بالأشجار وضمان نجاحها عن طريق ريها وتوفير المغذيات اللازمة لنموها الصحي.

تعتبر أشجار الأكينوكاربس من الأنواع المقاومة، حيث تتحمل العديد من الظروف القاسية مثل الجفاف والملوحة. بفضل قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإفراز الأكسجين، فإن زراعة هذه الأشجار تسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل تأثيرات التغير المناخي.

تعكس هذه العملية التزام مصر بحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي. كما تعد فرصة للمجتمع المحلي للمشاركة والتوعية بأهمية الحفاظ على الطبيعة والاستدامة.

تعد مبادرة زراعة 100 مليون شجرة إحدى الخطوات الهامة التي تقوم بها الحكومة المصرية للحفاظ على الموارد الطبيعية والتعامل المستدام مع البيئة. من المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه المبادرة إلى تحقيق فوائد متعددة على المدى الطويل، بما في ذلك تقليل التصحر وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

يشعر السكان المحليون بالفخر والسعادة لاستضافة هذه العملية البيئية الهامة في منطقتهم. يتوقع أن يستمر العمل على زراعة المزيد من الأشجار في المستقبل، مواصلة الجهود الرامية لتحقيق المزيد من الاستدامة والجمال في مصر.

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة الاشجار في شوارع ابوتيج مشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة