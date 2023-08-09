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صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين بالجهاز الإداري موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أغسطس 2023
الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين بالجهاز الإداري

مرتبات
مرتبات

يبحث العديد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، والتي من المقرر لها أن تبدأ بعد نحو أسبوعين، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية.

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وأعلنت وزارة المالية، عن جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، والتي ستبدأ خلال شهر أغسطس 2023 بداية من يوم الخميس الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري، على أن يتواصل صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وينتهي يوم الأربعاء الموافق 30 من الشهر الجاري.

ويشار إلى أن وزارة المالية أعلنت صرف كافة المتأخرات من مستحقات العاملين عن شهر يوليو الماضي على مدار 3 أيام خلال الشهر الجاري، وهي أيام 7 و9 و10 أغسطس.

وفيما يلي نستعرض جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 

- اليوم الأول: الخميس الموافق 24 أغسطس.

- اليوم الثاني: الأحد الموافق 27 أغسطس.

- اليوم الثالث: الاثنين الموافق 28 أغسطس.

- اليوم الرابع: الثلاثاء الموافق 29 أغسطس.

- اليوم الخامس: الأربعاء الموافق 30 أغسطس.

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