صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين بالجهاز الإداري

يبحث العديد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، والتي من المقرر لها أن تبدأ بعد نحو أسبوعين، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية.

وأعلنت وزارة المالية، عن جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، والتي ستبدأ خلال شهر أغسطس 2023 بداية من يوم الخميس الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري، على أن يتواصل صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وينتهي يوم الأربعاء الموافق 30 من الشهر الجاري.

ويشار إلى أن وزارة المالية أعلنت صرف كافة المتأخرات من مستحقات العاملين عن شهر يوليو الماضي على مدار 3 أيام خلال الشهر الجاري، وهي أيام 7 و9 و10 أغسطس.

وفيما يلي نستعرض جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

- اليوم الأول: الخميس الموافق 24 أغسطس.

- اليوم الثاني: الأحد الموافق 27 أغسطس.

- اليوم الثالث: الاثنين الموافق 28 أغسطس.

- اليوم الرابع: الثلاثاء الموافق 29 أغسطس.

- اليوم الخامس: الأربعاء الموافق 30 أغسطس.