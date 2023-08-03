موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.. يكثف العاملين بالجهاز الإدراي للدولة البحث عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 بالزيادة الجديدة، حيث كشفت وزارة المالية أن يبدأ صرف المرتبات يوم 24 أغسطس 2023، حتى يوم 30 من الشهر الجاري.

صرف مرتبات شهر أغسطس

ومن المقرر صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لـ العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية ، كما يكون صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 يوم الأحد 27 أغسطس 2023 حتى 30 أغسطس 2023 للعاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في الأيام، التي تم تحديدها.

الحد الأدنى لأجور الموظفين

الدرجة العالية أو ما يعادلها ستتقاضى 8500 جنيه.

المدير العام أو ما يعادلها ستتقاضى 7000 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها ستتقاضى 6500 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها ستتقاضى 5500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها ستتقاضى 5000 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها ستتقاضى 4500 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها ستتقاضى 4000 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها ستتقاضى 3500 جنيه.

وزارة المالية

وفي سياق آخر كشفت وزارة المالية موعد صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري للشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة.

المساندة التصديرية المستحق

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الصرف سيتم يومي ١٦ و١٧ أغسطس المقبل، موضحًا أن وزارة المالية صرفت نحو ٨ مليارات جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من ٨٠٠ شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري