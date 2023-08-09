أسعار الفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور اليوم الأربعاء في المنيا

شهدت أسواق ومزارع ومحلات بيع الفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، استقرارًا ملحوظًا طوال الأسبوع، حيث رصد تقرير الوفد خلال جولة أسعار بيع الفراخ البيضاء.

وسجل سعر الفراخ البيضاء للكيلو في بورصة الدواجن 60 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الفراخ الساسو للكيلو بين 93 لــ 95 جنيهًا للكيلو، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيه للكيلو، وسجل سعر الفراخ البلدي للكيلو في بورصة الدواجن 95 جنيهًا للكيلو، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيه للكيلو، وسجل سعر الفراخ الأمهات الأبيض 52 جنيهًا للكيلو.

ويصل للمستهلك بسعر 57 جنيهًا للكيلو، أما سعر الأوراك 77 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 85 لـ90 جنيهًا للكيلو، أما سعر كيلو الدبابيس 92 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الفراخ البانيه ما بين 155 لــ 160 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الشيش طاووق إلى 150 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر جوز الحمام 110 جنيهات للكيلو.

وجاءت أسعار بيع الدواجن البلدي اليوم، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البلدى نحو 115 جنيهًا، أما سعر كيلو الفراخ العتاقى 100 جنيه، ووصل سعر كيلو الأرانب إلى 95 جنيهًا، كما سجل سعر البط البلدي 110 جنيهات، وثبت سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم، والتي جاءت على نحو سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 103 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات، وكرتونة البيض الأبيض بـ 110جنيهات، لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهات، وسجل البيض البلدي 114 جنيهًا، وتكن في الأسواق بسعر 121 جنيهًا.

جديربالذكر أن أسواق الفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور، تخضع لحملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، من قبل مديرية تموين المنيا، وبلجان مشكلة من الطب البيطري والصحة، للتأكد من وجود شهادة صحية، وصلاحية الفراخ البيضاء والدواجن والطيور للاستهلاك الآدمي.