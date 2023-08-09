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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 

 

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مُصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مستشفى جنين بالرصاص الحي

 قوات الاحتلال الإسرائيلى

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة حلحول شمال مُحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية وذلك بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. 

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة "بدو" شمال القدس خارج الجدار، وثالثًا على حاجز (قلنديا) العسكري وذلك بعد إطلاق الرصاص على سيارة مارة بالحاجز والاعتداء على سائقها بالضرب المبرح. 

 

وذكرت المصادر أنه جرى اعتقال فلسطينيين آخرين من مُحافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية.

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