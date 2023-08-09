وفاة الفنانة منحة زيتون عن عمر ناهز الـ 63 عامًا

رحلت الفنانة منحة زيتون عن عالمنا اليوم الأربعاء 9 أغسطس عن عُمر ناهز 63 عاما، ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة بعد صلاة الظهر من مسجد النور بالعباسية.

كشف الحساب الرسمى للفنانة منحة زيتون على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن رحيلها كاتبًا " لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شىء عنده بأجل مسمى.. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله.. بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفت الفنانة منحة زيتون.. وصلاة الجنازة ظهرا بمسجد النور بالعباسية.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة"

جدير بالذكر أن الفنانه منحة زيتون ولدت عام 1960، وتخرجت فى جامعة عين شمس قسم آداب فرنسى، شاركت فى العديد من المسلسلات والأفلام كان أولها فيلم (سرقات صيفية) عام 1988، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها (كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، فارس بلا جواد).

واشتهرت منحة زيتون بأدوارها الكوميدية الذي قدمتها مع الفنان محمد هنيدي فى أفلام كثيرة أبرزها جانا البيان التالي وهمام فى أمستردام.