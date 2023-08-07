نقيب الفلاحين يكرم وزيرة البيئة على نجاحها فى تحويل أزمة قش الأرز إلى منحة

كرَّم حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين، اليوم الإثنين، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لنجاحها في تحويل أزمة حرق قش، الأرز وانتشار السحابة السوداء إلى منحة تعود بالنفع علي المزارعين وتقضي علي التلوث البيئي الناتج من عمليات الحرق، لافتًا إلى أن الوزيرة تستحق التكريم لأنها دومًا ما تخلق حلولًا لمشاكل موجودة وتحويلها إلى فؤائد مادية للمزارعين، كما حدث في ملف الوقود الحيوي بما يخدم البيئة ويزيد العائد الاقتصادي للفلاحين.



أضاف أبوصدام أن الوزيرة من القيادات الحكومية القريبة من الفلاحين والتي تسعي بكل جهد طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحسين معيشتهم وللحد من آثار التغيرات المناخية السلبية.



أشار عبدالرحمن إلى أن وحدات الوقود الحيوي التي تهتم به الوزارة تحقق عائدًا اقتصاديًّا للمزارعين وتوفر سمادًا عضويًّا وتسهم في الحفاظ علي البيئه نظيفة.



أكد عبدالرحمن أنها مثال للقيادة الكريمة التي تحسن التعامل مع الفلاحين، وأنها خير مثال للمرأة المصرية التي أثبتت للعالم قدرة المرأة المصرية علي القيادة وتحقيق الإنجازات وتحويل الأزمات إلى منح وتحويل الأزمه إلى فرصة.

وهي تقود دفة التحول الجذري لقطاع البيئة في مصر بجدارة جعلتنا نري ما كنا نتمناه حقيقة على أرض الواقع.