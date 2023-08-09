أبرز مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في البطولة العربية للأندية والوديات وغيرها، والقنوات الناقلة.

تتواصل البطولة العربية للأندية وتدخل في مراحلها الأخيرة، كما تستمر استعدادات الأندية لانطلاق الموسم الجديد الوشيك.

مواعيد مباريات اليوم

يلتقي النصر السعودي مع الشرطة العراقي، في حين يواجه الشباب نظيره الهلال في نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

ووديًا، يلعب ميلان مع ترينتو، بينما يواجه إنتر نظيره سالزبورغ النمساوي.

وينطلق الموسم الكروي في البرتغال بمباراة السوبر المقرر أن تجمع بين العملاقين بورتو وبنفيكا.

مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية

النصر × الشرطة (18:00 مصر والسعودية) - SSC1 HD

الهلال × الشباب (21:00 مصر والسعودية) - SSC EXTRA 1

مباريات اليوم في كأس السوبر البرتغالي

بورتو × بنفيكا (21:45 مصر والسعودية)

مباريات اليوم في وديات الأندية

ميلان × ترينتو (19:00 مصر والسعودية)

إنتر × سالزبورغ (20:00 مصر والسعودية)