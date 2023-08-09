وظائف خالية للشباب في الجيزة بمزايا تأمين طبي واجتماعي

أكدت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، توافر فرص عمل "عمال إنتاج" في أحد المصانع، بمزايا تأمين طبي واجتماعي.

وأوضحت المحافظة مزايا الوظائف والشروط التقديم عليها على النحو الآتي: (المؤهل لا يقل عن متوسط – ذكور فقط – السن من 21 حتى 35 سنة – العمل 9 ساعات – المرتب + أوفر تايم – موقف واضح من التجنيد – تأمين طبي واجتماعي – مواصلات).

وأشارت محافظ الجيزة إلى أنه على الراغبين في التقدم للوظائف الحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".

يُذكر أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب يتبع محافظة الجيزة، ويكمن دوره في خلق فرص عمل تلبي طموحات الشباب من أبناء المحافظة إلى جانب توفير وإتاحة الأسواق والمعارض لعرض وبيع منتجات أصحاب الحرف والصناعات اليدوية والتى تشتهر المحافظة بالعديد منها مثل السجاد اليدوي بالحرانية والعبايات التراثية بكرداسة والتمور بالواحات والمشغولات اليدوية بالبدرشين وغيرها من المنتجات اليدوية المميزة.

نظم الجهاز العديد من ملتقيات التوظيف والمعارض لتسويق المنتجات والسلع اليدوية والتراثية والحرفية، والتى بلغ عددها حوالى 11 معرض خلال عام استفاد منها ما يقرب من 450 عارضا من أهالى المحافظة.