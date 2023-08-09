الأربعاء 09 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الصحة توضح حقيقة اكتشاف حالات درن لدى النازحين إلى مصر.. فيديو

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

رد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم  وزارة الصحة، على ما تردد خلال الساعات الأخيرة من أقاويل واسعة الانتشار وتم إعادة تدويلها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار وجود حالات درن.

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لا صحة لوجود حالات درن

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، لبرنامج “من مصر”، المذاع على قناة “سى بى سى”، مساء اليوم  أن ما  ذكر عن إصابة بعض النازحين بحالات درن عير صحيح ولا أساس له من الصحة

الوزارة تتعامل مع النازحين بشكل صحى أشادت به الكثير من المنظمات الأممية

وأضاف أن ما ذكر في هذه الرسالة عار تماما عن الصحة، موضحا أن الوزارة تتعامل مع النازحين بشكل صحى أشادت به الكثير من المنظمات الأممية، كما أن مجهود كبير تبذله وزارة الصحة للتعامل مع النازحين.

 

 