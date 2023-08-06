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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل توست الأفوكادو بالتونة| صحية ولذيذة

توست الأفوكادو بالتونة
توست الأفوكادو بالتونة

التونة من الأكلات الشهيرة التي يلجأ إليها جميع متابعي الحمية الغذائية لخسارة الوزن، إلا أن يمل البعض من الوصفة التقليدية له وهي السلطة العادية بالبصل والطماطم، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها بالأفوكادو الغنية بفيتامين سي.

 

توست الأفوكادو بالتونة

طريقة عمل توست الأفوكادو بالتونة

المقادير

- الأفوكادو : 1 حبة

- عصير الليمون : 1 حبة

- البصل : ملعقة كبيرة (مفروم)

- التونا : علبة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- خبز التوست : 2 شريحة

 

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طريقة التحضير

قسّمي الأفوكادو إلى نصفين طولياً، وأزيلي الحشو الداخلي وضعيه في وعاء.

أضيفي للأفوكادو عصير الليمون الحامض والبصل في الوعاء، واهرسي المكونات جيداً.

أضيفي التونة للمزيج وتبلي بالملح والفلفل الأسود.

قلبي المزيج حتى تختلط المكونات تماماً.

احشي التوست بخليط الأفوكادو والتونة وقدميه.

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