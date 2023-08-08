عضو مجلس شيوخ: الدين العام للدولة لا يعيبها

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، إن الدين العام للدولة ليس عيبًا، ولكن هناك بعض المحددات للدين مثل سبب الاستدانة، وفائدة الدين، وتوقيت سداد الدين.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن فوائد الدين العام في مصر كبيرة، وهناك أشياء لتسديد مجموعة من المبالغ في وقت قصير، ولكن الأهم هو الحديث عن سبب الاستدانة.



وأضاف أن القطاع الخاص في مصر انكمش خلال الفترة السابقة، ومساهمته في الناتج العام انخفضت، ما أدى لقيام الدولة بالاستدانة لزيادة الناتج القومي، ما قلص القطاع الخاص بصورة أكبر.

ولفت إلى أن هناك توجها لتخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن دور الدولة في الأساس منظم لعمل القطاع الخاص، وخلق مناخ لكافة القطاعات للعمل بشكل جيد، وتعزيز التنافسية بين كافة الشركات.