الحوار الوطني.. أحمد عاشور: "الدين العام ناتج عن ديون متراكمة خلال الأعوام السابقة"

طالب النائب أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني بضرورة أن يكون هناك قانون يعمل على تحفيز ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

قال عاشور خلال كلمة له في جلسة الدين العام- الإشكاليات والحلول: "إن تحويلات المصريين في الخارج انخفضت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية".

اقترح أن يحصل مكتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامل المصري وجهة العمل الخارجية على أن يتم إلزام العاملين بالخارج من تحويل ٥٠٪ من قيمة العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد بهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة.

أشار مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إلى أن الدين العام هو ناتج عن ديون متراكمة خلال الأعوام السابقة.