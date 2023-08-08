"رؤية مجتمعية للأسس السليمة لبناء الأسرة" .. ندوة اجتماعية لـ"زراعة أسيوط"

نظم قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مديرية الزراعة بأسيوط، ندوة اجتماعية سكانية بعنوان "رؤية مجتمعية للأسس السليمة لبناء الأسرة". حضر الندوة الدكتور رضا عليوة سند، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وذلك بمقر مديرية الزراعة بالمحافظة.

شارك في الندوة عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية بأسيوط، بما في ذلك الشيخ علي عبدالمعطي إمام وخطيب المسجد الكبير بالمحافظة، والأنبا مرقس يوسف، مدير العلاقات العامة بالكنيسة الكاثوليكية بأسيوط، والدكتور محمد عبده بخيت، مدير فرع المجلس القومي للسكان بأسيوط، بالإضافة إلى عدد من العاملين في مديرية الزراعة بأسيوط.

تناولت الندوة الأسس والمعايير السليمة لبناء الأسرة في الأديان السماوية، والعوامل الأساسية التي يجب الالتزام بها في اختيار الزوج والزوجة. أكد الحضور على أهمية أن يكون الأساس الأول في الاختيار الدين والأخلاق والتنشئة الحسنة، بالإضافة إلى القوامة للرجل حتى يستطيع الاهتمام بالزوجة والأبناء. وبينوا أن قيام الأسرة يقوم على التربية الدينية والصحية والتعليمية للأبناء، وليس على الكثرة العددية.

وأكد الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن القضية السكانية تعتبر من أهم قضايا الأمن القومي، وأن الزيادة العشوائية للسكان تعد أحد أهم مشاكل التضخم السكاني، التي تتطلب تكثيف الجهود بين مختلف القطاعات في المحافظة. وأشار إلى التزام الدولة بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة

الهيئة العامة للاستعلامات

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة اللقاءات التنموية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بتوجيهات من الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

مديرية الزراعة بأسيوط تقيم ندوة سكانية اجتماعية

مديرية الزراعة بأسيوط تقيم ندوة سكانية اجتماعية

مديرية الزراعة بأسيوط تقيم ندوة سكانية اجتماعية