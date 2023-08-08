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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برينتفورد يطلب التعاقد مع نجم فيورنتينا الإيطالي

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت صحيفة ذي اتلتيك الانجليزية ان نادي برينتفورد الانجليزي قد تقدم بعرض لضم مهاجم نادي فيورينتينا الايطالي جونزاليس لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل .

=وقالت الصحيفة الانجليزية ان نادى برينتفورد تقدم بعرض قدره 29.6 مليون جنية استرلينى لضم المهاجم الأرجنتينى الذى قدم مباريات جيدة فى الموسم الماض مع الفيولا مسجلا 14 هدف فى 42 مباراة فى كل المسابقات وكان احد اهم لاعبى فيورينتينا الذى بلغ الدور النهائى لبطولة دورى المؤتمر الأوربى قبل ان يخسر امام ويستهام الأنجليزى.