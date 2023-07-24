الطفلة حبيبة تستعد لجراحة القلب.. جمال شعبان: دعواتكم العملية صعبة

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة لها وللطفلة حبيبة بملابس المستشفى وهي تستعد لإجراء جراحة القلب، كاتبًا: “يتم تحضير الطفلة حبيبة لجراحة القلب خلال أيام”.

بادرة طيبة من جمال شعبان ويعالج الطفلة حبيبة

وكشف جمال شعبان، عن صعوبة العملية التي ستخضع لها الطفلة حبيبة، والتي تعاني من مرض في القلب، ظهر تأثيرة على شفاتها، مطالبًا المواطنين بالدعاء لها قبيل الدخول لإجراء العملية.

واستجاب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، بشكل سريع لصور تم تداولها خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي لطفلة كانت موجودة في إحدى محطات المترو، وتظهر بوجه شاحب وشفاه تعاني من الورم وتغير لونها للون الأزرق، ومن خلال عرض الصورة على الطبيب تأكد أن الطفلة تعاني من مرض في القلب.

ونشر عميد معهد القلب الأسبق، صورة تجمعه بالطفلة حبيبة، التي كانت تعمل كبائعة في المترو لتغطية تكاليف علاجها من مرض القلب، وتأتي هذه الخطوة والبادرة الطيبة التي قام بها الدكتور جمال شعبان، هي خطوة جيدة وبداية حقيقية لعلاج الطفلة حبيبة.

الطفلة حبيبة

وقال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وصل للطفلة حبيبة ولكن عرف أن أسمها الحقيقي "نزهة"، موجهًا خلال المنشور الشكر لعدد من الأشخاص الذي ساعدوه في الوصول للطفلة، كاتبًا: "يا حبيبة قلبك أمانة في قلوبنا".

وصرّح الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، في وقت سابق، أنّ الطفلة حبيبة سوف تصل إليه اليوم السبت، في مركزه الطبي في خطوة مبشرة تمهد لعلاجها مجانًا من الداء الذي طالما آلمها على مدار السنوات الماضية.