لقاء رئيس نيبال مع سفيرة مصر في كاتمندو

استقبل رام شاندرا بودل، رئيس جمهورية نيبال، السفيرة نهى الجبالي، سفيرة مصر في كاتمندو، وذلك لتهنئته بمناسبة توليه مهام منصبه رئيسًا للبلاد.

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وأكدت السفيرة على تطلع مصر لعقد الجولة الثانية لآلية التشاور السياسي بين البلدين في أقرب فرصة، بهدف دفع التعاون الثنائي في شتى المجالات وتوقيع مذكرات التفاهم العالقة، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات المبرمة وتعزيز الزيارات المتبادلة.

كما أشادت السفيرة المصرية بمستوى التنسيق والتأييد المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية وأثنت علي المشاركة الفعالة للوفد النيبالي في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27".

واستعرضت أهم نتائج المؤتمر، بما في ذلك إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول النامية والأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ في الاستجابة للتحديات.

كما أكدت السفيرة خلال اللقاء على اهتمام مصر بتعزيز التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات كالسياحة والزراعة والاتصالات ونقل التكنولوجيا والبنية التحتية.

من جانبه، أشار الرئيس النيبالي إلى أن مصر ونيبال يحظيان بعلاقات تاريخية متميزة حيث تعد الدولتان من الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز.

كما هنأ مصر علي استضافتها الناجحة لمؤتمر المناخ "COP27" في نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى تقدير دولته للأهمية البالغة للتغير المناخي، كون نيبال أحد أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية.

ودعى الرئيس النيبالي إلى توظيف إمكانيات البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وعلي رأسها التجارة والسياحة والاستثمار، مثمنًا على الدور الذي تلعبه مصر دوليًا وإقليميًا.