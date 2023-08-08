تفاصيل حفل النجم حكيم في السعودية

يستعد النجم حكيم، لإحياء أولى حفلاته الغنائية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 11 أغسطس الجاري.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يغني فيها في المملكة العربية السعودية، ويجهز مفاجآت خاصة للجمهور السعودي في الاستعراضات، والتقنيات الحديثة في الصوت.

كما يقدم أغنيات ألبومه الجديد (الكبير) والذي طرحها من 5 أغنيات وهي ( تزاولني، قول الله، حبايبنا، مدلعة، سيبه سيب، منذ بداية الصيف ومستمر في طرح الباقي الشهور القادمة، بالإضافة إلى أغنيات من ألبوماته السابقة والتي يعشق الجمهور العربي وما زالت عالقة في أذهان جميع الفئات العمرية".

كما يستعد النجم حكيم، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، 17 أغسطس الجارى، فى دورته الأولى.

يشهد الحفل مفاجآت للجمهور، إذ يقام على مسرح العلمين أرينا، بناء على طلب حكيم للقاء أكبر قدرًا من جمهوره، ومن المقرر أن يقدم في الحفل للمرة الأولى أغنيته الجديدة مدلعة.

آخر أعمال المطرب حكيم:

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب حكيم، أغنية "أنا مين" كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، لتكون ثانى أغانى حكيم في عام 2022.

وتقول كلمات أغنية أنا مين لنجم الأغنية الشعبية حكيم:-

"أنا مين

انا فى الدنيا دى ضيف

وحيد مع انى بين ناسى

وبفرح فى الحياة تخاطيف

شايل الدنيا فوق راسى

عرفتوا انا مين

انا اللى تملى قلبى حزين

وبضحك بس على نفسى

على امل انى اعيش لى يومين

عرفتوا انا مين

انا اللى فى كل دمعة عين بشوف نفسى

انا المحسوب على العايشين لكن منسى

انا الفرح اللى مش شايفه ولا شايفنى

انا الحب اللى مش عارفه ولا عارفنى

انا الحزن اللى كبرنى انا الجرح اللى كتفنى

عرفتوا انا مين

وعشت عالدنيا متلطم ما بين همى واوجاعى

وعيشت فى وسط ناس خاينين ودنيا بتلوى فى دراعى

انا شوفت المرار الوان واتحملت فوق طاقتى

حلمت كتير اعيش مرتاح وعيشت بخنقتى وضيقتى

انا اللى فى كل دمعة عين بشوف نفسى

انا اللى فى كل يوم بيفوت يزيد يأسى

انا اللى محسوب على العايشين لكن منسى".