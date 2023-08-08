قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية إن الاحتلال هو المعيق الرئيسي لعملية التنمية في فلسطين، فإسرائيل وظفت العديد من أدوات السيطرة علينا، سواء بالاحتلال العسكري المباشر لأراضينا، أو بالسيطرة على الحدود والمعابر وسوق العمل والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، الرئيسة الجديدة لبعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة كرستين جيرلينج، بحضور الرئيس السابق اليكسندر تيمان وممثل الصندوق الدولي المقيم توماس لورسن.

وأضاف اشتية: إسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين، وتكريس العلاقة الاستعمارية التي فرضها علينا واقع الاحتلال.

وتابع رئيس الوزراء: الحكومة الإسرائيلية الحالية تمثل انتقالًا أيديولوجيًا نحو التطرف، ما يشكل تهديدًا للاستقرار في المنطقة، خاصةً في ظل تصاعد محاولاتها لتقويض السلطة الوطنية وزيادة وتيرة الاستيطان.

وشدد اشتية على أنه على الرغم من معيقات الاحتلال تبذل الحكومة كافة الجهود وتمضي قدما في تنفيذ أجندة الإصلاح على كافة المستويات، بالإضافة الى تعزيز القاعدة الإنتاجية وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل تعزيز صمودهم.

وثمّن اشتية التقارير الدورية الهامة التي تصدر من صندوق النقد، والتي تضيء على التحديات الاقتصادية التي يفرضها الاحتلال، داعيا إلى وضع آلية لمتابعة التوصيات لا سيما مع الجانب الإسرائيلي، وكذلك دعا لمراجعة وضع فلسطين في الصندوق ودعم العضوية.