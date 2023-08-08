عاجل
موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. "الساعة هترجع أمتى؟"
الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المتهم بإنهاء حياة طالب في مدينة بدر أمام الجنايات

بوابة الوفد الإلكترونية

 إحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة ، المتهم بقتل طالب، بسبب معاكسة زوجة شقيقه بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.

txt

إحالة عاملين بتهمة سرقة عملات أجنبية أمام محكمة الجنح

txt

إحالة أوراق شقيقين للمفتى خطفا زوجة أحدهما وطفلتها بالبحر الأحمر

 المتهم بقتل طالب في مدينة بدر أمام الجنايات

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة بدر بوفاة طالب في المرحلة الجامعية إثر مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، بسبب معاكسة الأول لزوجة شقيق الأخير، مما أدي إلى ارتكابه الجريمة.

وأضافت التحقيقات الأولية، أن سيدة كانت تسير في الشارع وقام طالب بمعاكستها أمام المارة، فلمحه شقيق زوجه، وركض خلفة للرد عليه وضربه أمام المواطنين إلا أنه لم يلحق، وعلى إثر ذلك قام بالتربص لشقيقه.

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن المتهم عندما شاهد شقيق الشاب الذي قام بمعاكسة زوجة شقيقه ركض نحو وتشاجر معه وهو ما أسفر عن وفاة الشاب، والذي لم يكن عن دراية بما حدث من شقيقه الذي ضايق السيدة.

وقال المتهم في التحقيقات الأولية، إن شقيق المجني عليه عاكس زوجة شقيقه، وهو ما أثار حفيظته وحاول الشجار معه، إلا أن الأخير ذهب بعيدا، كما أنه قوى البنية وعندما لمحت شقيقه الثاني تشاجرت معه، ما أسفر عن مقتله.

 

مواد متعلقة

حبس متهم بسرقة 2 كيلو فضة في السيدة زينب

استمرار حبس لص السيارات في المعادى

الاتجار بالبشر.. أحكام مُغلظة خلدتها محاكم الجنايات بحق مُناهضي الإنسانية

استمرار حبس المتهم بالتخلص من سيدة لسرقتها في البساتين

عرض حياة المارة للخطر.. إحالة أوراق سائق للمحاكمة بالقاهرة

قرط ذهبي يؤدي بحياة طفلة على يد عمها خنقًا برباط حذاء

لفظ آخر أنفاسه أثناء تأدية واجبه.. السيد موسى فقيد القاطرة الغارقة "فهد"

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات حول وفاة 3 شقيقات غرقًا بالمعادي