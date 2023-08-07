إحالة أوراق شقيقين للمفتي بتهمة قتل زوجة أحدهما وطفلتها في البحر الأحمر

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، بإحالة أوراق شقيقين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما شنقًا، بتهمة مقتل زوجة أحدهما وطفلتها وإلقاء جثتيهما في حفرة للمواد البترولية شمال رأس غارب.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تم العثور على جثتي سيدة وطفلتها ملفوفتين بملاءتين، بإحدى المناطق الجبلية بطريق الزعفرانة - رأس غارب، إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما.

توصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما، وتبين أنهما ربة منزل وكريمتها، مقيمتان بدائرة القسم، ليتبين أن شخصًا وشقيقه أقدما على قتل زوجة الأول وابنتها البالغة 13 عامًا وأخفيا الجثتين في منطقة صحراء غرب بكر.