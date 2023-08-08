دجاج بانيه مشوي بالبارميزان للرجيم

يحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

وتفضل الأمهات تحضير الكثير من الأصناف المختلفة بالدجاج لتزين سفرة الغداء خاصة في العزومات الخاصة والمناسبات السعيدة.

واستمتعي بمذاق مختلف ولذيذ لوصفات الدجاج المخصصة للرجيم، جربي وصفتنا من مطبخ سيدتي، وقدمي دجاج البانيه بجبن البارميزان الغني والطيب، وقدمي وصفتك على سفرة الغداء ساخنة من الفرن.

المقادير

- صدر الدجاج : 350 غراماً (مقطع أصابع)

- الشوفان : كوب

- جبن البارميزان : كوب

- لبن زبادي : كوب (مخفوق)

- طحين : كوب

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبشور)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخلطي نصف كمية اللبن الزبادي مع الملح، والثوم، والفلفل الأسود، والزنجبيل، ثم أضيفي الدجاج واتركيه ليلة كاملة حتى يتشرب التتبيلة.

غطي الدجاج بالطحين ثم تخلصي من الطحين الزائد عليه.

غمسي الدجاج بخليط اللبن الزبادي، ثم بالشوفان.

حضري صينية فرن وبطنيها بورق الزبدة، ثم وزعي قطع الدجاج في الصينية وانثري فوقها جبن البارميزان.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي صينية الدجاج بانيه إلى الفرن لحوالي 25 دقيقة حتى تنضج ويذوب الجبن، ثم قدميها.