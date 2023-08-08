أفلام عاطف الطيب في صالون "كلام في السيما" بالهناجر

يقدم المخرج أشرف فايق في صالونه السينمائي المقبل " كلام ف السيما " عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية "، وضيف شرف الصالون الفنانة وفاء الحكيم إحدي بطلات فيلم " ضد الحكومة " للمخرج عاطف الطيب، وبحضور الناقدة السينمائية دعاء حلمي.

ويقام الصالون بسينما الهناجر في تمام الساعة الخامسة يوم الخميس 10 أغسطس، ويقدم الصالون مرة أخري في الخميس الثالث الموافق يوم 17 أغسطس بسينما مركز إبداع الإسكندرية، برئاسة د. إيناس دياب .

وجه فائق الشكر لرئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش ، وشكر خاص للسيدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني علي الدعم المتواصل للسينما والسينمائيين .

جدير بالذكر أن المخرج عاطف الطيب ولد في مركز المراغة التابع لمحافظة سوهاج في عام 1947، درس في قسم اﻹخراج بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه في عام 1970، وخلال فترة الدراسة وبعدها، عمل عاطف الطيب كمساعد مع عدد من المخرجين، منهم مدحت بكير ومحمد شبل وشادي عبد السلام ويوسف شاهين، ثم أخرج أول فيلم طويل له في عام 1982 وهو فيلم (الغيرة القاتلة)، وواصل بعدها مسيرته في اﻹخراج من خلال عدد كبير من الأفلام التي نالت نجاحًا نقديًا وجماهيريًا، منها: (البريء، سواق الأوتوبيس، ضد الحكومة، ملف في الآداب، الهروب، ليلة ساخنة). توفى في عام 1996 بعد إصابته بأزمة قلبية بعد عملية جراحية في القلب.