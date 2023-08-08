تعيين "قطب" عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لشركة برايم انفستمنتس

أعلنت شركة برايم انفستمنتس ذراع إدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية لدى برايم القابضة تولي السيد محمد قطب منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لها وذلك بقرار مجلس ادارتها المنعقد في ٨/٨/٢٠٢٣، وذلك استكمالا لعملية إعادة الهيكلة لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية والتي بدأت بتولي حسن سمير فريد منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة وفقاً لقرار مجلس الإدارة في 4-1-2023.

يمتلك قطب أكثر من 26 عاما من الخبرة المتراكمة في إدارة الاستثمارات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشارك كعضو فاعل في العديد من اللجان الاستثمارية المسئولة عن إدارة محافظ وصناديق استثمارية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

تقلد قطب العديد من المناصب منها عضو مجلس إدارة تنفيذي وعضو لجنة الاستثمار في شركة القاهرة للاستثمارات المالیة خلال الفترة من 2020 الى 2023 , عضو مجلس إدارة منتدب ورئيس الاستثمارات العالمية وعضو لجنة الاستثمار في شركة مباشر لإدارة الأصول (مصر) خلال الفترة من 2015 الى 2019, و خلال الفترة من 2008 حتى 2014 عمل كرئيس إقليمي لقطاع إدارة الأصول وعضو لجنة الاستثمار في شركة نعيم للاستثمارات المالية , ومن 2006 حتى 2008 عمل كعضو مجلس إدارة منتدب وعضو لجنة الاستثمار في شركة الجزيرة لإدارة الأصول ومن 2003 الى 2006 عمل كمدير لإدارة التداول وعضو لجنة الاستثمار في برايم لإدارة الأصول.

محمد قطب مدير محافظ معتمد (CPM) منذ العام 2002 من قِبل الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA

وكذلك حاصل على درجة الماجيستير عام 2014 في إدارة الأعمال الدولية من. ESLSCA Business School – France

وقد أعرب الدكتور محمد عياد رئيس مجلس إدارة برايم انفستنمنتس عن سعادته بتعيين السيد محمد قطب وانضمامه إلى الكفاءات المحترفة المتواجدة بالشركة لتعظيم حجم وأداء المحافظ والصناديق المدارة من قبل الشركة.

اعتبر حسن سمير فريد - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم القابضة، أن انضمام محمد قطب مكسب وخطوة رائعة لمجموعة برايم في ظل خطتها المستقبلية لعودة الشركة إلى سابق عهدها في الأداء والربحية مما يعود بالنفع على مساهمين الشركة القابضة وتعظيماً لأداء الشركة لخدمة سوق المال المصري والاقتصاد ككل.